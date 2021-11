Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie findet man die Sternbilder des Tierkreises? Als Tierkreis bezeichnet man eine Zone am Himmel, durch die sich Sonne, Mond und Planeten bewegen. Die sogenannte Ekliptik bildet dabei die Mittellinie. Während man bei Sonnenschein die dortigen Sternbilder natürlich nicht erkennen kann, lässt sich diese Region und ihre Sternbilder aber in der Nacht mithilfe der Planeten und des Mondes aufspüren: So sind Jupiter und Saturn aktuell beide im Steinbock zu finden, Venus im Sternbild Schütze. Der Mond wandert in diesen Tagen durch Jungfrau und Waage und stand zu Monatsbeginn im Sternbild Löwe. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.