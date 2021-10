Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn sich die Sterne bewegen, welche Position müsste ein Raumschiff ansteuern, das von einem Sternsystem in ein anderes möchte? Die Sterne der Milchstraße sind in Bewegung und verändern ständig ihre Position. Wer also von einem Sternsystem in ein anderes reisen möchte, der muss dies berücksichtigen und kann nicht einfach in Richtung des Zielsterns losfliegen: Man muss sorgfältig berechnen, wo sich der Stern bei der Ankunft befinden wird. Dies ist im Sonnensystem ganz ähnlich: Sonden, die beispielsweise den Mars besuchen sollen, werden am Starttag nicht einfach "Richtung Mars" beschleunigt, sondern bewegen sich auf einer gekrümmten Bahn, auf der sie schließlich die Marsbahn genau zu dem Zeitpunkt erreichen, zu dem sich auch der Rote Planet gerade dort befindet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.