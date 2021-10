Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bei Vollmond schimmert es um den Mond am Himmel manchmal weiß. Schimmert die Erde vom Mond gesehen auch? Nein, die Leuchterscheinungen rund um den Mond sind Phänomene, die auf die Erdatmosphäre zurückzuführen sind, insbesondere auf Lichtbrechung an Partikeln in der Atmosphäre. Der Mond verfügt über keine Atmosphäre, wir könnten die Erde von der Mondoberfläche also vollkommen "ungestört" und ohne einen solchen Schmuck sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.