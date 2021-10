Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat die Sonne auch Monde? Was man als Mond bezeichnet und was nicht, ist reine Festlegungssache. Monde sind in der Astronomie Objekte, die um einen Planeten oder ein anderes Objekt kreisen, das sich in einem Orbit um einen Stern befindet. So haben auch Zwergplaneten Monde und auch manche Asteroiden. Die Objekte, die um die Sonne - also einen Stern - kreisen und sich aus dem Material gebildet haben, das bei der Entstehung der Sonne übriggeblieben ist, nennen wir Planeten, Zwergplaneten, Asteroiden und Kometen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.