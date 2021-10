Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist aus Laika geworden? Laika war eine Hündin und das erste Lebewesen von der Erde, das ins All geflogen ist. Sie umkreiste 1957 im Raumschiff Sputnik 2 für einige Stunden die Erde bevor sie - vermutlich an Überhitzung und durch Stress - starb. Ihr Raumschiff umrundete noch bis zum 14. April 1958 die Erde. Dann verglühte es, zusammen mit den Überresten des Hundes, in der Erdatmosphäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.