Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird bei der Kartierung unserer Galaxie eigentlich berücksichtigt, dass sich Objekte auf ihrer Bahn um das Milchstraßenzentrum weiterbewegen? Karten bzw. Sternkataloge geben in der Regel immer die Position von Objekten zu einem bestimmten Zeitpunkt an, in der Astronomie spricht man von einer "Epoche". Karten sollen ja den "Zustand" des Himmels zeigen, wie er sich von der Erde aus darstellt - noch werden die Karten ja nicht zur Navigation genutzt. In manchen Katalogen wird auch die jeweilige Eigenbewegung der Sterne aufgeführt, so dass man errechnen kann, wie sich die Position der Objekte im Laufe der Zeit verändert. Wollte man aber tatsächlich mithilfe einer Sternkarte in die Weiten des Alls aufbrechen, müsste man natürlich berücksichtigen, dass sich die Positionen von Objekten im Laufe der Zeit (und auch im Laufe der Reise) verändern können und alles in Bewegung ist. Dies macht man ja schon sehr erfolgreich bei Reisen im Sonnensystem. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.