Haben Planetenbahnen eher weniger Abweichungen von einem Kreis als Kometenbahnen? Ja. Das liegt an ihrer Entstehung: Während sich Planeten in einer rotierenden Scheibe um die junge Sonne gebildet haben und dann (in manchen Fällen) noch allmählich im Sonnensystem auf andere Bahnen migriert sind, handelt es sich bei Kometen um Brocken, die ursprünglich in den äußersten Bereichen des Sonnensystems (in der Oortschen Wolke) oder im Kuipergürtel jenseits der Neptunbahn um die Sonne gekreist sind, dann aber gestört und in das innere Sonnensystem abgelenkt wurden. Daher haben die meisten Kometen eine Bahn, die sehr deutlich von einer Kreisbahn abweicht.