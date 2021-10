Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert, wenn der Start des James Webb Space Telescope nicht gelingt? Der wissenschaftliche Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble, das James Webb Space Telescope, soll Ende Dezember 2021 mit einer Ariane-5-Rakete ins All starten. Natürlich kann beim Start oder auch auf dem Weg zum geplanten Einsatzort einiges schiefgehen und auch bei der komplexen Inbetriebnahme sind Fehler und Probleme möglich. Man hat zwar versucht, alle Eventualitäten zu bedenken und die einzelnen Komponenten sowie ihr Zusammenspiel so gut wie möglich getestet, doch ein Restrisiko bleibt immer. Scheitert der Start, ist auch die Mission gescheitert: Es gibt kein Backup, das man schnell startbereit machen könnte. Die Frage ist, ob man die Erfahrungen, die man beim Bau und der Entwicklung gewonnen hat, nutzen kann und würde, um schnell einen Ersatz zu entwickeln und zu bauen. Dieser würde dann aber vermutlich anders aussehen als James Webb, da dessen Konzept ja schon über 20 Jahre alt ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.