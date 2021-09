Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was kann die Menschheit tun, um die Begegnung mit Gliese 710 zu überleben? Gliese 710 ist ein Stern, der sich der Sonne in rund 1,3 Millionen Jahren auf nur rund 4000 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne) annähern wird. Dadurch könnten Objekte in den äußeren Bereichen des Sonnensystem, etwa die Kometenkerne in der Oortschen Wolke, abgelenkt und teils auch ins innere Sonnensystem gelenkt werden. Ob es dann dadurch zu einer Kollision mit der Erde kommen wird, ist unklar. Um diese "Begegnung" mit Gliese 710 aber sicher zu überleben, muss die Menschheit erst einmal bis dahin "durchhalten" und dazu ihre kosmische Heimat etwas pfleglicher behandeln. In 1,3 Millionen Jahren sollte man dann sehr gezielt nach neuen Asteroiden und Kometen Ausschau halten, die eventuell der Erde gefährlich werden könnten. Man darf hoffen, dass die Menschheit bis dahin auch über Möglichkeiten verfügen wird, einen potentiell gefährlichen Brocken abzulenken oder zu zerstören. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.