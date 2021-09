Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß ist der Abstand zwischen Sternen in Kugelsternhaufen? Gibt es um sie auch Planeten? Das hängt sehr davon ab, wo in einem Kugelsternhaufen man sich befindet: Je näher man dem Zentrum kommt, desto größer ist die stellare Dichte der Sterne und umso geringer ihr Abstand. Im Zentrum kann der Abstand zwischen einzelnen Sternen deutlich weniger als ein Lichtjahr betragen - zum Vergleich: Unser nächster Nachbarstern ist mehr als drei Lichtjahre entfernt. Die Abstände der Sterne können damit in Größenbereichen liegen, die mehr der Entfernung der äußeren Regionen des Sonnensystems zur Sonne entsprechen. Dies ist auch der Grund, warum man die Existenz von Planeten in Kugelsternhaufen für relativ unwahrscheinlich hält, zumindest im Zentralbereich. Die Scheiben aus Gas und Staub, aus denen sich Planeten bilden, werden hier oft durch nahe Begegnungen gestört, was die Entstehung von Planeten oder (wenn sie doch entstehen) stabile Umlaufbahnen sehr schwierig macht. Zudem sind Kugelsternhaufen in der Regel sehr alt und enthalten nur wenige schwerere Elemente, die man zur Planetenentstehung eigentlich benötigt. Allerdings scheinen Planeten in Kugelsternhaufen nicht ganz unmöglich zu sein: Man hat nämlich einen Gasplaneten gefunden, der ein exotisches System aus Pulsar und Weißem Zwerg im Zentrum des Kugelsternhaufens Messier 4 umkreist. Wie und wo dieser Planet allerdings entstanden ist, wissen die Forschenden bislang nicht. Er könnte beispielsweise an anderer Stelle entstanden und von dem System eingefangen worden sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.