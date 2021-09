Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hätte unter den Apollo-Mondlandefähren nicht ein viel größerer Krater sein müssen? Nicht unbedingt: Einige Faktoren, die dagegen sprechen sind etwa die deutlich geringere Anziehungskraft des Mondes und das Material, das sich auf der Mondoberfläche befindet. Es handelt sich dabei nämlich nicht um normalen Staub, der einfach so wegweht, sondern um Mondregolith, der sich deutlich anders verhält als Staub. Außerdem kommt es natürlich darauf an, wie die Fähre gelandet ist. Apollo 11 etwa wurde bei der Landung von Hand gesteuert und kam nicht senkrecht herunter, so dass kein ausgeprägter Krater entstehen konnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.