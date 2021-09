Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müsste ein Objekt, statt mit einem Gasplaneten zu kollidieren, nicht einfach durch ihn hindurchfliegen? Nein. Gasplaneten bestehen zwar überwiegend aus den Gasen Wasserstoff und Helium, je tiefer man aber in ihre Atmosphäre eintaucht, desto dichter werden diese Gase. Man vermutet sogar, dass Wasserstoff im tiefen Inneren von Jupiter unter dem extremen Druck, der dort herrscht, flüssig oder auch fest ist. Genau wie ein Gesteinsbrocken, der in die Erdatmosphäre eindringt, wird auch ein Objekt, dass in die Atmosphäre eines Gasplaneten eintaucht, dessen Atmosphäre spüren, sich erhitzen und eventuell auseinanderbrechen und verglühen. Darüber hinaus vermutet man im Zentrum der Gasriesen sogar noch einen festen Gesteinskern, nur ist es angesichts der schon darüber herrschenden Temperatur- und Druckverhältnisse sehr unwahrscheinlich, dass ein kollidierendes Objekt so weit kommt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.