Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum liefert die Sonde Juno nicht so spektakuläre Bilder von Jupiter wie Cassini von Saturn? Welche Instrumente (und dazu zählt auch die Kamera) sich an Bord einer Raumsonde befinden, ist vom wissenschaftlichen Ziel einer Mission abhängig. Die Raumsonde Juno der NASA soll vor allem das Innere des Gasriesen und sein Magnetfeld erforschen und umkreist Jupiter daher auf einer polaren Umlaufbahn, auf der die Sonde die großen Monde des Planeten eher zufällig passiert. Für das Missionsziel ist eine Kamera gar nicht erforderlich, und so war eine solche ursprünglich auch gar nicht vorgesehen. Die JunoCam, die jetzt an Bord ist, wurde später noch ergänzt und sollte zunächst allein für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Inzwischen werden die Aufnahmen aber auch wissenschaftlich ausgewertet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.