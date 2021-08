Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie haben sich in 1000 und einer Million Jahren die Gezeiten der Nordsee geändert im Vergleich zu heute? Vermutlich bezieht sich der Fragesteller hier auf den Einfluss des Mondes, der der wichtigste Faktor bei der Entstehung von Ebbe und Flut ist. Durch ihn dürfte es weder in tausend noch in einer Million Jahren signifikante Änderungen geben. Der Mond entfernt sich zwar von der Erde mit einer Rate von 3,8 Zentimetern pro Jahr. In tausend Jahren sind das allerdings nur 38 Meter, in einer Million Jahren also gerade einmal 38 Kilometer. Da die Mondentfernung aufgrund seiner ekliptischen Umlaufbahn um fast 40.000 Kilometer schwankt, dürfte diese Änderung kaum spürbare Auswirkungen haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.