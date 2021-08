Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten GPS- und Telekommunikationsdienste durch eine Kaskade von Weltraumschrott unmöglich werden? Weltraumschrott, also die nicht mehr manövrierbaren Hinterlassenschaften der Raumfahrt im Erdorbit, ist ein Problem, das die Raumfahrtnationen glücklicherweise inzwischen erkannt haben. Anfangs wurden ausgebrannte Raketenstufen oder ausgediente Satelliten einfach im Orbit gelassen, heute versucht man, sie entweder gezielt zum Absturz zu bringen oder aber auf Bahnen zu lenken, wo sie keine Gefahr für andere Satelliten mehr darstellen. Das Gefahr ist nämlich, dass durch Kollisionen größerer Objekte eine regelrechte Kaskade von Weltraumschrottteilchen entsteht. Das würde in den betroffenen Höhen einen Aufenthalt sehr unsicher machen. Man denkt daher inzwischen sogar über den Einfang von Weltraumschrott nach. Aktuell ist das Problem noch vergleichsweise gering, doch könnte sich das schnell ändern, wenn nichts oder zu wenig getan wird. Ein kompletter Ausfall von Satellitendiensten ist zunächst nicht zu erwarten - auch deshalb nicht, weil Satelliten mit verschiedenen Aufgaben auch verschiedene Umlaufhöhen benutzen, in denen die Weltraumschrott-Dichte unterschiedlich ist. Es ist aber auf jeden Fall günstiger, jetzt in die Müllvermeidung zu investieren, als später nach Möglichkeiten zu suchen, wie man Satelliten trotzdem noch sicher betreiben kann. Wenn man gar nichts tut (was ja zum Glück nicht der Fall ist), dürfte der Betrieb von Satelliten auf jeden Fall immer teurer und aufwendiger werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.