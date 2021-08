Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Auf welche Geschwindigkeit könnte man eine Sonde mit dem Swing-by-Manöver maximal beschleunigen? Das lässt sich allgemein nicht beantworten, da der Geschwindigkeitszuwachs einer Sonde bei einem solchen Vorbeischwungmanöver von der Geschwindigkeit abhängt, mit der sich die Sonde dem Planeten nähert und der Entweichgeschwindigkeit des Planeten am Punkt des geringsten Abstands von Sonde und Planet. Die Energie für den Geschwindigkeitsgewinn geht der Bahnenergie des Planeten verloren, was aber wegen der enormen Masse des Planeten im Vergleich zur Sonde praktisch keine Konsequenzen hat. Wie dicht eine Sonde einem Planeten kommen kann, hängt nicht nur von der Geschwindigkeit der Sonde, sondern auch davon ab, ob der Planet über eine Atmosphäre verfügt, die die Sonde abbremsen könnte. Das größte praktische Problem bei solchen Swing-by-Manövern ist allerdings ein anderes: Damit das Manöver auch praktischen Nutzen hat, muss es Planeten an der richtigen Stelle geben, an denen man ein Swing-by durchführen kann. Für die Voyager-Mission beispielsweise gab es eine günstige Stellung von Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun - eine solche Konstellation gibt es erst Mitte des 22. Jahrhunderts wieder. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.