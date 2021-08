Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Benötigt man die Dunkle Materie nur zur Erklärung der Bewegungen in Galaxien oder auch im Kleinen? Auf die Existenz der Dunklen Materie war man aufmerksam geworden, weil sich anders die Bewegung der sichtbaren Sterne in Galaxien nicht erklären lassen würde. Die Dunkle Materie, die für die beobachteten Geschwindigkeiten der Sterne sorgen kann, sollte natürlich auch in unserem Sonnensystem vorhanden sein. Ihr Anteil ist aber so gering, dass die durch sie verursachten "Störungen" jenseits der Nachweisgrenze liegen. Deshalb lassen sich die Bewegungen im Sonnensystem auch ohne Dunkle Materie erklären. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.