Gibt es Asteroideneinschläge auf der Erde, die auf die Passage des Algol-Systems am Sonnensystem zurückgehen? Algol ist heute mehr als 90 Lichtjahre von der Sonne entfernt, hat sich aber vor rund sieben Millionen Jahren dem Sonnensystem auf nur knapp zehn Lichtjahre angenähert. Simulationen haben ergeben, dass es dadurch tatsächlich zu Störungen der Oortschen Wolken gekommen sein könnte, durch die vielleicht auch Kometenkerne ins innere Sonnensystem abgelenkt wurden. Die Simulationen haben aber auch gezeigt, dass der Effekt auf die Kometenaktivität im inneren Sonnensystem sich über einen sehr langen Zeitraum verteilt hat, so dass es statistisch schwierig sein dürfte, den Einfluss von Algol oder auch eines anderen Sterns durch Einschläge nachzuweisen. Das "Mehr" an Kometen dürfte schlicht im allgemeinen "Rauschen" untergegangen sein.