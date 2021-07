Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wären in Zukunft auch astronautische Missionen zu Asteroiden und Kometen denkbar? Denkbar ist das schon. Im letzten Jahrzehnt hatte ja die NASA beispielsweise bereits eine astronautische Mission zu einem erdnahen Asteroiden geplant, die quasi als Test für eine spätere Marsmission dienen sollte. Eine "Rückkehr" zum Mond sollte es nach diesen Plänen nicht geben. Später ist man davon wieder abgekommen und der Mond rückte erneut in den Fokus. Technisch machbar wären astronautische Missionen zu Asteroiden also sicherlich, nur muss man sich natürlich fragen, was genau die Frauen und Männer dort machen sollen. Viele Aufgaben lassen sich nämlich deutlich gefahrloser und günstiger durch robotische Sonden erledigen. Und als Prestigeprojekt eignen sich dann Mond und Mars doch besser als ein kleiner Asteroid. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.