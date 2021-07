Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß ist eigentlich die Dichte von Gaswolken, die auf Hubble-Aufnahmen so eindrucksvoll zu sehen sind? Vermutlich sind mit Gaswolken hier Nebel gemeint, die beispielsweise durch das Licht von Sternen angestrahlt werden (Reflexionsnebel) oder deren Moleküle durch die Strahlung zum Leuchten angeregt werden (Emissionsnebel). Die Gasdichte in diesen Nebeln ist vergleichsweise gering und auch ihre Helligkeit. Deswegen sind solche Objekte in den meisten Fällen nur fotografisch zu erkennen und mit vergleichsweise langen Belichtungszeiten. Zum Vergleich: In unserer Atemluft befinden sich etwa 1019 (also 10 Trillionen) Moleküle pro Kubikzentimeter. Die Gasdichte in dichten Nebeln liegt erheblich darunter, in einer Größenordnung von vielleicht 10.000 Molekülen pro Kubikzentimeter. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.