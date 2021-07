Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind Aufnahmen der Milchstraße von der Erde aus oft gekrümmt? Da wir uns mitten in der Milchstraße befinden, sehen wir die Scheibe unserer Heimatgalaxie als helles Band von unzähligen Sternen am Himmel. Es erstreckt sich in einem weiten Bogen über uns. Will man den gesamten Bogen der Milchstraße auf einer Aufnahme festhalten, wie es etwa unser Bild des Tages am 16. April 2021 zeigte, muss man eine Panoramaaufnahme machen. Die Milchstraße erscheint dann durch den Projektionseffekt als Bogen auf dem zweidimensionalen Bild. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.