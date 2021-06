Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viel Wasser verbraucht ein Astronaut auf der ISS pro Tag? Man geht etwa von knapp vier Litern aus. Darin enthalten ist Trinkwasser, das Wasser zum Waschen und das Wasser für die Nahrungsmittelzubereitung. Wasser ist an Bord der Internationalen Raumstation ISS ein knappes Gut. Es wird daher so gut es geht wiederverwendet - etwa auch aus der Luft herausgefiltert, durch die es durch das Schwitzen und das Atmen der Besatzung gelangt ist. Tätigkeiten mit hohem Wasserverbrauch sind an Bord tabu: So gibt es beispielsweise keine Duschen, sondern man wäscht sich mit feuchten Tüchern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.