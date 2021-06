Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Manchmal sieht man Bilder unserer Milchstraße. Kann es solche Bilder überhaupt geben? Nein. So wie der Fragesteller in seiner etwas länger formulierten Frage schon korrekt vermutet hatte, hat bislang keine von Menschen gebaute Sonde unsere Heimatgalaxie verlassen können, um auf sie "herabzuschauen" - obwohl sich dies viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sicherlich wünschen würden: Es ist nämlich gar nicht so einfach, die Struktur unserer Milchstraße zu bestimmen, wenn man sich in ihr befindet. Man muss dazu die Positionen von Sternen, Nebeln und Sternhaufen und ihre jeweilige Entfernung sehr genau messen, um daraus dann die Struktur herleiten zu können. Bilder unserer Milchstraße, die zur Illustration verwendet werden, sind entweder Bilder anderer, ähnlicher Galaxien oder aber künstlerische Darstellungen, die auf dem aktuellen Kenntnisstand über das Aussehen unserer Heimatgalaxie beruhen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.