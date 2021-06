Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Empfangen wir Neutrinos auch aus anderen Sonnensystemen? Grundsätzlich ja. Neutrinos entstehen durch unterschiedliche Prozesse, darunter auch im Inneren von Sternen. Sie werden bei den dort ablaufenden Kernfusionsprozessen frei. Unsere Sonne, als nächstgelegener Stern, überflutet die Erde mit diesen "solaren Neutrinos". Trotzdem hat man aber schon Neutrinos von außerhalb des Sonnensystems nachweisen können, etwa von Supernovae. So konnte man Neutrinos nachweisen, die von der inzwischen berühmten Supernova 1987A in der Großen Magellanschen Wolke stammen. Auch von weiter entfernten Galaxien glaubt man - mithilfe von Detektoren wie IceCube in der Antarktis - Neutrinos empfangen zu haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.