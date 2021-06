Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man schon sagen, wie lange das James Webb Space Telescope maximal in Betrieb sein kann? Nein, das lässt sich nicht exakt vorhersagen: Ausgelegt ist der wissenschaftliche Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble für eine Betriebszeit von mindestens fünfeinhalb Jahren, wobei auch eine über zehnjährige Nutzung möglich sein soll. Limitierender Faktor ist der Treibstoff an Bord, mit dem kleine, aber notwendige Kurskorrekturen durchgeführt werden müssen, um das Teleskop an seinem Orbit um den zweiten Lagrange-Punkt zu halten. Wie hoch der Treibstoffverbrauch genau sein wird, ist aber schwer vorherzusagen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.