Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie ist Ihre Meinung zur derzeitigen Alien-Diskussion? Die Frage bezieht sich vermutlich auf die Berichte aus den USA, nach denen das US-Militär zahlreiche Flugobjekte bzw. Lichter beobachtet und dokumentiert hat, von denen sie sich nicht erklären können, um was es sich handelt. In vielen Meldungen hieß es daraufhin, dass das US-Militär nicht ausschließen könne, dass es sich bei manchen Beobachtungen tatsächlich um die Sichtung außerirdischer Besucher gehandelt hat. Experten, die sich schon seit vielen Jahren gründlich und wissenschaftlich mit dem UFO-Phänomen beschäftigen, können die Aufregung um die Veröffentlichung nicht verstehen. Die Beobachtungen seinen zwar auf den ersten Blick merkwürdig, könnten aber mit ein wenig Recherche ganz ohne Außerirdische erklärt werden. Etwas substantiell Neues wurde nicht veröffentlicht - man darf also davon ausgehen, dass die "unidentifizierten Flugobjekte" entweder tatsächlich von Menschen gebaute Flugobjekte sind, die man nur nicht erkannt hat oder irgendeine Form von atmosphärischen Phänomenen, die einen Menschen schon einmal täuschen können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.