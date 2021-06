Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche gelandeten Objekte sind in der Nähe des Marsrovers Perseverance? Der Marsrover Perseverance ist recht weit entfernt von allen anderen Marsmissionen, die die NASA bislang erfolgreich auf dem Roten Planeten gelandet hat. Der Jezero-Krater, in dem Perseverance gelandet ist, liegt beispielsweise rund 3700 Kilometer vom Gale-Krater entfernt, in dem sich der Rover Curiosity befindet. Das Bild gibt einen Überblick: In der Nähe von Perseverance befinden sich lediglich Überreste der Landung selbst, etwa Hitzeschutzschild, Fallschirm und die Landestufe. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.