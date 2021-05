Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Um wie viel Grad ist die Achse unseres Sonnensystems zur Milchstraße geneigt? Betrachtet man die Ebene, in der die Planeten um die Sonne kreisen, so liegt diese nicht in der Ebene der Milchstraße, sondern ist um 63 Grad zur Milchstraßenebene geneigt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.