Was geschieht mit den übrigen atomaren Partikeln, wenn ein Neutronenstern entsteht? Ein Neutronenstern besteht nicht komplett aus Neutronen, sondern es finden sich in ihm auch noch Ionen, Elektronen und Protonen. Das gilt insbesondere für die Kruste des Sterns. In welcher Form die Materie dann in seinem Kern vorliegt, ist bislang nicht vollständig geklärt, weil sich die Bedingungen dort auch mit Teilchenbeschleunigern nicht nachstellen lassen. Neutronensterne sind die kollabierten Kerne von massereichen Sternen. Große Teile ihrer äußeren Hülle werden beim Kollaps zum Neutronenstern - und auch schon in der Phase davor - ins All abgestoßen. Im Kern findet sich ein großer Anteil an Eisen, das schwerste Element, das durch Kernfusionsprozesse entstehen kann. Dieser Kern kollabiert dann schließlich zum Neutronenstern.