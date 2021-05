Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange dauert ein Flug zu Pluto? Das hängt von der Stellung der Planeten ab, denn es kann vorkommen, dass man mit einer Sonde auf dem Weg zu Pluto an einem anderem Planeten wie Saturn oder Jupiter eng vorüberfliegen und dadurch Schwung holen kann. Das hat beispielsweise die Sonde New Horizons gemacht: Sie war im Januar 2006 gestartet und hatte die Erde mit der bis dahin höchsten je erreichten Geschwindigkeit von 16,21 km/s verlassen. Im folgenden Jahr konnte sie dann noch am Jupiter Schwung holen. So erreichte sie Pluto nach "nur" rund 9,5 Jahren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.