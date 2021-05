Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn wir die Andromedagalaxie so sehen, wie sie vor ca. 2,5 Millionen Jahren aussah, ist sie uns dann jetzt nicht schon deutlich näher? Unsere große Nachbargalaxie Messier 31, die Andromedagalaxie, ist rund 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Da sich das Licht nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann, sehen wir sie aktuell so, wie sie vor rund 2,5 Millionen Jahren ausgesehen hat - da das Licht für diese Strecke genau diese Zeit benötigt. Gleichzeitig nähert sich die Galaxie auch der Milchstraße an - und zwar mit einer Geschwindigkeit von aktuell etwa 110 Kilometern pro Sekunde. Damit kommt sie uns pro Jahr um grob 3,5 Milliarden Kilometer näher. In 2,5 Millionen Jahren macht dies eine Strecke von etwa 8,6 Billiarden Kilometer aus, was allerdings noch nicht einmal 1000 Lichtjahren entspricht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.