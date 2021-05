Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was war das für eine Satellitenparade, die durch den Großen Wagen flog? Grundsätzlich sind Antworten ohne genaue Angaben der Beobachtungszeit schwierig, aber bei einer "Satellitenparade" oder Lichtpunkten, die wie an einer Perlenkette am Himmel entlang ziehen, handelt es sich in der Regel um Starlink-Satelliten. Hier gab es in den vergangenen Wochen mehrere Starts. Die Satelliten können dann - vor Erreichen ihres endgültigen Orbits - am Himmel oft schon mit bloßem Auge sichtbar sein. Vorhersagen dazu liefert beispielsweise die Website Heavens Above. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.