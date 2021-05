Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn alle Sterne immer ihren kompletten Wasserstoffvorrat verbrauchen, wo kommt dann der Wasserstoff für die folgende Sterngeneration her? In einer Galaxie wird nicht sämtliches Wasserstoffgas auf einmal in Sterne umgewandelt: Gaswolken benötigen oft einen "Trigger", um zu kollabieren. Das kann beispielsweise eine nahe Supernova-Explosion sein. Der Gasvorrat einer Galaxie reicht so problemlos für mehrere Sterngenerationen. Sterne verbrauchen zudem im Laufe ihres nuklearen Lebens auch nicht sämtlichen Wasserstoff: In den äußeren Bereichen ihrer Hülle sind die Bedingungen für die Wasserstofffusion gar nicht gegeben. Viele Sterne blasen zudem in späteren Phasen ihrer Entwicklung große Teile ihrer äußeren Hülle ins All ab. Aber natürlich reduziert sich im Laufe der Zeit der Vorrat an Wasserstoff für die Entstehung neuer Sterne in einer Galaxie. Irgendwann ist nicht mehr ausreichend davon vorhanden und es findet praktisch keine Sternentstehung mehr steht. Dies ist beispielsweise meist in elliptischen Galaxien der Fall. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.