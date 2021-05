Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange muss man studieren, um Astrophysiker zu werden? Die meisten Astrophysikerinnen und Astrophysiker, die heute an Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen arbeiten, haben Physik studiert und dabei ab der Master- oder Diplomarbeit einen astrophysikalischen Schwerpunkt gewählt. Ein solches Studium dauert heute vier bis fünf Jahre und kann an zahlreichen Universitäten absolviert werden. Wer allerdings in der Forschung arbeiten möchte, muss anschließend noch eine Doktorarbeit schreiben, für die man mindestens drei weitere Jahre ansetzen sollte. So ausgebildet schließt sich für die meisten eine "Postdoc-Phase" an, in der sie im Rahmen von Forschungsprojekten befristet angestellt werden. Ob man danach eine Festanstellung bekommt, ist alles andere als sicher, da es deutlich mehr Bewerber als verfügbare Stellen gibt. Wer sich also auf Astronomie oder Astrophysik spezialisiert, sollte immer auch einen "Plan B" haben. Während des Physikstudiums lernt man aber viele Fertigkeiten, die auch in der freien Wirtschaft, beispielsweise in der Softwareentwicklung, gesucht sind, so dass die Chancen, außerhalb der Wissenschaft eine Anstellung zu finden, nicht schlecht sein müssen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.