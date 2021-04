Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird das Eis auf der Oberfläche von Pluto schmelzen, wenn die Sonne zum Roten Riesen wird? Wenn sich unsere Sonne in einigen Milliarden Jahren zum Roten Riesen aufbläht, wird sie die inneren Planeten Merkur und Venus verschlucken und die Erde in eine heiße Gluthölle verwandeln, wenn sie nicht auch noch verschluckt wird. Gleichzeitig verschiebt sich die habitable Zone, also jener Bereich, in dem es theoretisch Wasser auf der Oberfläche eines Planeten oder Mondes geben könnte, in die äußeren Bereiche unseres Sonnensystems. Dadurch könnte es auf Objekten des Kuipergürtels wie Pluto, wo heute noch Temperaturen von nur knapp oberhalb des absoluten Nullpunkts herrschen, angenehm warm werden. Auf Pluto dürfte es dann Temperaturen von deutlich über dem Gefrierpunkt von Wasser geben. Eventuell könnte sich eine Atmosphäre aufbauen und auf der Oberfläche Seen bilden. Allerdings sind diese Bedingungen recht kurzlebig: Viel länger als vielleicht eine Million Jahre dürfte dieser "Sommer" auf Pluto nicht dauern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.