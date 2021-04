Hat man schon einmal kollidierende Sterne beobachtet, die kein Doppelsternsystem waren?

Solange man die Kollision nicht beobachten kann, ist dies im Nachhinein immer sehr schwer festzustellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Sterne mit einem anderen Einzelstern kollidieren, ist allerdings äußerst gering. In den dichten Zentren von Kugelsternhaufen wird diese Wahrscheinlichkeit etwas größer, bliebt aber immer noch so klein, dass man auch hier nicht von Kollisionen ausgehen kann, die beispielsweise im Jahresrhythmus ablaufen. Die Chancen, eine Kollision direkt verfolgen zu können, sind also minimal. Man hat in Kugelsternhaufen allerdings Hinweise darauf gefunden, dass hier einmal Sterne kollidiert und verschmolzen sein müssen - man entdeckte in ihren dichten Zentren nämlich vermehrt sogenannte Blue Straggler, also "blaue Nachzügler".

Kugelsternhaufen zeichnen sich dadurch aus, dass alle Sterne ungefähr das gleiche Alter haben, weil sie alle zum etwa gleichen Zeitpunkt aus derselben Wolke aus Gas und Staub entstanden sind. Insbesondere in den dichten Zentren von Kugelsternhaufen entdeckte man jedoch Sterne, die leuchtkräftiger und blauer waren als die anderen Sterne des Haufens in dieser Entwicklungsphase. Das kann aber eigentlich nicht möglich sein, da die Dauer der einzelnen Entwicklungsphasen von der Masse abhängt und die Sterne mit höherer Leuchtkraft (und damit höherer Masse) sich schon längst in einem anderen Entwicklungsstadium befinden sollten.

Es handelte sich also um "Nachzügler", die mit ihrer Entwicklung etwas zurückgeblieben sind. Da man diese Blue Straggler vor allem in den dichten Zentren von Kugelsternhaufen gefunden hat, entstand unter anderem eine Theorie, nach der es sich bei Blue Stragglern um Produkte einer Kollision und einer anschließenden Verschmelzung von zwei normalen Sternen handeln könnte und das Endprodukt dadurch in gewisser Weise verjüngt wirkt. Die beiden kollidierenden Sterne müssen dabei ursprünglich nicht unbedingt Einzelsterne gewesen sein, dies ist aber natürlich auch nicht ausgeschlossen.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.