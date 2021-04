Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wer entscheidet darüber, welche Satelliten an den Lagrange-Punkten stationiert werden und warum können sich dort mehrere Satelliten aufhalten? An den sogenannten Lagrange-Punkten befinden sich eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Satelliten. Es handelt sich dabei um Gleichgewichtspunkte, an denen es möglich ist, dass ein Objekt die Sonne umkreist und es sich dabei immer in der gleichen Position relativ zu Sonne und Erde befindet, also im Fall von L2, wo etwa das James Webb Space Telescope stationiert werden soll, immer rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der erdabgewandten Seite der Linie Sonne-Erde. Es gibt insgesamt fünf solcher Punkte. L1, L2 und L3 liegen auf einer Linie mit Sonne und Erde, L4 und L5 bilden mit Sonne und Erde ein gleichschenkliges Dreieck. Die Satelliten befinden sich dabei in der Regel nicht genau auf dem jeweiligen Lagrange-Punkt, sondern in einem Orbit um den Punkt: Bei James Webb wird dieser Orbit etwa die Größe des Mondorbits haben und das Teleskop rund ein halbes Jahr benötigen, um den Punkt einmal zu umkreisen. Von daher haben an einem Lagrange-Punkt auch mehr als ein Satellit Platz. Welche Sonden man zu einem Lagrange-Punkt schickt, hängt von ihrer Aufgabe und vom Nutzen dieser Position ab. Der Transfer dorthin birgt zusätzliche Risiken und bedeutet weitere Kosten und macht auch eine spätere Wartung der Satelliten praktisch unmöglich. Auf der anderen Seite kann ein Satellit hier beispielsweise im Erdschatten beobachten, was beispielsweise bei Infrarotbeobachtungen große Vorteile hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.