Wer gab Planeten, Kleinplaneten und Monden ihre Namen? Für die Benennung von Objekten des Sonnensystems und auch von Strukturen auf der Oberfläche von Planeten, Monden und Asteroiden gibt es Arbeitsgruppen der Internationalen Astronomischen Union. Bei neu entdeckten Monden oder Asteroiden haben die jeweiligen Entdeckerteams ein Vorschlagsrecht, müssen sich dabei aber an gewisse Regeln halten. So müssen bei einigen Objekten die Namen aus bestimmten Themenbereichen stammen, etwa aus der griechischen oder einer anderen Mythologie. Schon vor Gründung der IAU gab es in der Astronomie bereits gewisse Abstimmungsprozesse zur Namensgebung. In der Zeit davor hatten die sichtbaren Objekte am Himmel in unterschiedlichen Kulturkreisen oft unterschiedliche Namen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.