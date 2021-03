Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum rotiert der Mars ähnlich schnell wie die Erde, obwohl er keinen so großen Mond hat, der ihn abbremste? Richtig ist, dass die Eigendrehung der Erde durch die Wechselwirkung mit unserem Mond abgebremst wird. Dies ist ein Prozess, der noch immer andauert, so dass die gegenwärtig ähnliche Länge eines Marstages und eines Erdtages ein zeitlicher Zufall ist. In der Vergangenheit sah das ganz anders aus und in ferner Zukunft wird das auch wieder anders sein. Wie schnell sich ein Planet um die eigene Achse dreht, muss nichts mit der Existenz eines großen Mondes zu tun haben, sondern kann beispielsweise auch durch Einschläge und Kollisionen in der Frühphase des Sonnensystems beeinflusst worden sein. Die Venus etwa dreht sich extrem langsam um die eigene Achse - und hat gar keinen Mond. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.