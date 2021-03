Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man auf dem Mond leben? Ohne Hilfsmittel selbstverständlich nicht: Der Mond besitzt keine Atmosphäre und man ist auf der Oberfläche kosmischer Strahlung und extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt. In geeigneten Modulen aber sollten sich Menschen auf dem Mond problemlos für längere Zeit aufhalten können - ähnlich wie auf einer Raumstation im Erdorbit. Diese Module sollten am besten unter der Oberfläche gebaut werden, um sie vor der gröbsten Strahlung zu schützen. Bei jedem Verlassen der Module werden die Besatzungsmitglieder der Station Schutzanzüge anziehen müssen. Man würde also auch auf dem Mond wie auf einer Raumstation leben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.