Ich habe noch nicht genau verstanden, ab welcher Höhe der Weltraum beginnt? Das ist auch gar nicht so eindeutig zu beantworten und mehr Sache einer Festlegung: Je weiter man sich von der Erde entfernt, desto weniger Restatmosphäre ist noch vorhanden. So sind beispielsweise noch in der Höhe, in der die Internationale Raumstation ISS die Erde umrundet (etwa 350 bis 400 Kilometer), immer noch genug Teilchen vorhanden, um die Raumstation allmählich abzubremsen, so dass sie regelmäßig wieder auf eine höhere Bahn gehoben werden muss. Die sogenannte Exosphäre wird in der Regel als äußerste Atmosphärenschicht angesehen und geht fließend in den interplanetaren Raum über. Sie beginnt bei 500 bis 1000 Kilometern über der Erde und reicht bis zu 10.000 Kilometer ins All, wobei die äußere Grenze wegen der geringen Menge an Gaspartikeln schwer festzulegen ist. Seitens der Fédération Aéronautique Internationale wird allerdings die sogenannte Homopause (oder eine Höhe von rund 100 Kilometern) als Grenze zum Weltraum festgelegt. Diese Grenze wird oft verwendet, um kommerzielle Flüge in den Weltraum zu bewerben, die dann in eine Höhe von über 100 Kilometern führen.