Warum sind Sonnenfinsternisse nur auf einem kleinen Teil der Erde zu sehen? Bei einer Sonnenfinsternis wandert der Mond zwischen Erde und Sonne und wirft dadurch einen Schatten auf die Erde. Der Mond bzw. sein Schatten ist allerdings nicht groß genug, um die Sonne für die gesamte Erdhalbkugel zu verdunkeln, von der aus die Sonne zu sehen ist. Eine totale Sonnenfinsternis ist daher nur in den Bereichen zu sehen, in der der sogenannte Kernschatten des Mondes die Erde trifft. Das ist meist ein schmaler und langgestreckter Korridor. In einem größeren Bereich lässt sich die Sonnenfinsternis dann zumindest noch als partielle Finsternis beobachten.