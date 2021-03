Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie entstand der Olympus Mons auf dem Mars? Der Olympus Mons, der sich am Rande der Tharsis-Region auf dem Mars befindet, ist der höchste Berg im Sonnensystem. Er erhebt sich 26 Kilometer über die umliegende Tiefebene und erreicht eine Höhe von 22 Kilometer über dem mittleren Höhenniveau des Planeten. Es handelt sich bei dem Berg um einen Schildvulkan, vergleichbar mit den Vulkanen, die die Inselgruppe von Hawaii bilden. Dank der vergleichsweise geringen Anziehungskraft des Mars konnte sich die Lava hier auf eine so große Höhe auftürmen, ohne dass der Berg zusammengebrochen ist. In der Tharsis-Region gibt es noch weitere Vulkane. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.