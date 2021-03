Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher weiß man, woher ein Meteorit stammt? Den Ursprung von auf der Erdoberfläche gefundenen Meteoriten herauszufinden, ist ein Detektivspiel, bei dem den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit einigen Jahren aber immer bessere Helfer zur Verfügung stehen - unter anderem auch im Weltraum oder auf dem Mars. Man bestimmt zunächst das Alter des Brockens und schaut sich sein Aussehen genau an, um sicher zu sein, dass es sich auf wirklich um einen Meteoriten handelt. Die meisten Meteoriten stammen aus der Anfangszeit des Sonnensystems und sind Bruchstücke von Asteroiden. Sie sind weit über vier Milliarden Jahre alt. Findet man deutlich jüngere Brocken, könnte dies auf einen anderen Ursprung hindeuten. So ist etwa der Marsmeteorit Nakhla nur 1,3 Milliarden Jahre alt. Er dürfte bei einem Einschlag auf dem Mars ins All geschleudert worden sein. Auf den genauen Herkunftsort kann man dann durch eine möglichst exakte Analyse des Meteoriten schließen und die Kenntnisse, die man über andere Objekte in unserem Sonnensystem inzwischen hat. So kennt man beispielsweise dank der Apollo-Mondmissionen die genauen Eigenschaften und die Besonderheiten von Mondgestein. Von verschiedenen Marsmissionen weiß man auch etwas über die atmosphärische Zusammensetzung des Roten Planeten. In winzigen Einschlüssen in einigen Meteoriten konnte man Spuren davon nachweisen - ein deutlicher Hinweis auf die Herkunft. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.