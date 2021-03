Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es noch dunkle Teile des Universums, also Regionen, in die noch kein Licht gekommen ist? Es gibt Teile des Universums, die wir nicht sehen können, weil das Licht von dort uns bislang noch nicht erreichen konnte. Allerdings darf man sich den Urknall ja nicht wie eine Explosion in unserer dreidimensionalen Welt vorstellen: Beobachter auf einem Planeten in einer Galaxie im für uns nicht sichtbaren Bereich des Universums würden einen genauso großen Bereich um sich herum wahrnehmen und sich fragen, wer oder was sich wohl in noch größerer Entfernung befindet. Der für uns nicht sichtbare Bereich des Universums ist daher nicht dunkel, sondern dürfte sehr ähnlich aussehen, wie der uns bekannte Teil des Universums. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.