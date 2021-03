Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum startet China aktuell keine bemannten Missionen? Die chinesische Regierung ist sehr zurückhaltend, was Informationen über ihr Raumfahrtprogramm angeht. Bislang ist sie aber in Sachen astronautische Raumfahrt sehr konsequent vorgegangen: Nach dem Test mit zwei eher experimentellen Raumstationen ist vermutlich für dieses Jahr der Start des ersten Moduls einer größeren modularen Raumstation vorgesehen. Auch ein neues Raumschiff für den Transport von Besatzungsmitgliedern wurde, noch ohne Besatzung, im vergangenen Jahr erfolgreich getestet. Ist die neue Raumstation im Orbit, könnten bereits im Sommer erste Besatzungsmitglieder dorthin starten. Bevor man Frauen und Männer ins All schickt, müssen sie dort ja auch etwas zu tun haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.