Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Bilder von der Oberfläche von Sirius A und Sirius B wie von Antares oder Betelgeuse? Sterne sind so klein und meist so weit entfernt, dass sie auch den größten Teleskopen nur als Lichtpunkte erscheinen. Manchmal ist es aber möglich, durch interferometrische Beobachtungen - also durch Zusammenschaltung mehrerer Teleskope - doch mehr zu erkennen als nur einen Lichtpunkt. Dies gelang erstmals bei Antares 2017 und später auch bei Betelgeuse. Von Sirius A sind mir solche Bilder nicht bekannt. Anders als Antares und Betelgeuse ist Sirius A auch kein Riesenstern. Sirius B ist sogar nur ein Weißer Zwerg und nur ähnlich groß wie die Erde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.