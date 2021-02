Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum werden die Kameras von den Voyager-Sonden nicht mehr eingeschaltet? Weil sie in dieser Entfernung praktisch kaum noch etwas "sehen" würden, was auch nur irgendwie von Interesse ist. Außerdem hatte man sich aus gutem Grund vor über 30 Jahren für das Abschalten der Kameras entschieden: Man wollte die vorhandene Energie und den Speicherplatz an Bord für die Instrumente nutzen, die noch wissenschaftlich interessante Daten aus dieser Region des Sonnensystems liefern können. Man hat inzwischen auch die Software der Kameras aus den Systemen der Raumsonden gelöscht, die Computer auf der Erde, auf denen die Kamerasoftware gelaufen ist, existieren nicht mehr. Natürlich könnte man die Software wieder aufspielen und einen geeigneten Computer auf der Erde bereitstellen. Doch dann wäre die Frage, ob die Kameras tatsächlich noch funktionieren würden, nachdem sie viele Jahre der Kälte und der kosmischen Strahlung ausgesetzt waren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.