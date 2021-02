Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist so besonders an J005311? Bei J005311 handelt es sich nach Ansicht von Astronominnen und Astronomen um ein sehr seltenes Objekt, das durch die Verschmelzung von zwei Weißen Zwergen entstanden ist und dadurch praktisch "wiedergeboren" wurde. Weiße Zwerge sind nämlich die ausgebrannten Reste von Sternen, die unserer Sonne ähneln. Der neue Stern dürfte in verhältnismäßig kurzer Zeit sein neues stellares Leben in einer Supernova-Explosion beenden. astronews.com hatte über diesen Stern im Mai 2019 berichtet (siehe: Weiße Zwerge: Stellarer Paartanz mit dramatischem Ende von 27. Mai 2019). Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.