Befinden wir uns genau in der Mitte des Universums? In unserer Antwort auf die Frage gestern (Ist der Big Bang 13,2 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt oder 92 Milliarden Lichtjahre?) haben wir über die Größe des sichtbaren Universums gesprochen, das nach aktuellen Modellen in jede Richtung eine Ausdehnung von über 46 Milliarden Lichtjahren haben könnte. Daraus resultierte die heutige Frage: Lässt sich aus der Antwort schließen, dass wir uns im Zentrum des Universums befinden? Die Antwort ist nein: Zunächst einmal hatte es sich ja lediglich um eine Aussage über das sichtbare Universum gehandelt - was hinter dieser Grenze liegt, wissen wir nicht. Außerdem gibt es keine "Mitte" des Universums in unserer dreidimensionale Welt und auch keinen Ort des Urknalls. So beobachtet man beispielsweise auch, dass sich alle Galaxien (die nicht gravitativ an unser Heimatsystem gebunden sind) von uns entfernen. Aber auch von einer anderen Galaxie aus betrachtet, würden sich alle Galaxien von dieser entfernen. Um das zu verdeutlichen, nutzt man gerne das Modell der Oberfläche eines Ballons: Die Milchstraße wäre da ein Punkt auf der Oberfläche, andere Galaxien andere Punkte. Bläst man den Ballon auf, entfernen sich alle Punkte voneinander, trotzdem befindet sich keiner der Punkte in der Mitte der Ballonoberflächenwelt.